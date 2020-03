Gasledning skåret over i villakvarter - gassen strømmede ud

En gasledning blev tidligere i dag gravet over på en privat ejendom ved Høstvej i Silkeborg.

Gassen strømmede ud, men Midtjysk Brand og Redning var hurtigt på stedet.

- Det var en minigraver, der var ved at grave ud til et kloakrør, der kom til at grave ledningen over. Der er ingen grund til at tro, at entreprenøren har tilsidesat nogle regler, fortæller Indsatsleder for Midtjysk Brand og Redning Allan Riisberg.

Området blev hurtigt spærret af, og kort tid efter var der en gastekniker på stedet, der kunne sætte en klemme på ledningen og stoppe gasudslippet.

Allan Riisberg fortæller, at der ikke længere er grund til bekymring, men beboerne i ejendommen vil være uden gas, indtil de kan få en ny ledning.

Gasledningen er blevet skåret over ved en ejendom på Høstvej i Silkeborg. Foto: Google Satellit