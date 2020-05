65-årig forskrækket over genindkaldelse i Fredberg-sag

Kirsten Wedgwood fra Silkeborg fik i marts et brev. Hun skulle skannes på ny, fordi den oprindelige skanning i efteråret ikke levede op til Sundhedsstyrelsens ændrede retningslinjer.

- Jeg blev lidt forskrækket og tænkte gud - har de fundet noget? Har de fundet kræft?, siger hun til TV MIDTVEST.

Læs også Professorer: Fyring af overlæge vil få konsekvenser for behandling af idrætsskader

Den 65-årige pensionerede boghandler er blandt de foreløbigt 108 patienter i Region Midtjylland, der, efter gennemgang af deres journaler og resultater, har fået eller skal have en fuld dosis CT-skanning (FDCT). I alt er 625 patienter blevet gennemgået, fordi de har fået en lavdosis CT-skanning (LDCT), hvor de ifølge Sundhedsstyrelsen skulle have haft en FDCT.

FDCT - Fuld dosis CT-skanning LDCT - Lav dosis CT-skanning

LDCT på grund af rygning

Kirsten Wedgwoods genindkaldelse er led i sagen om den tidligere ledende overlæge på Diagnostisk Center i Silkeborg, Ulrich Fredberg.

Læs også Kühnau om Fredberg-støttegruppe: Det kommer ikke til at påvirke noget

For ifølge ledelsen i Hospitalsenhed Midt måtte han ud, fordi han gentagne gange og over flere år var vanskelig at arbejde sammen med. Blandt andet fordi han ikke ville underskrive de breve, der også blev sendt til Kirsten Wedgwood.

07:13 Over hundrede kolleager hyldede den 3. maj Ulrik Fredberg ved at køre forbi den tidligere overlæges hus i Tilst. De dyttede og vinkede for at vise deres støtte til ham i sagen om hans fyring. Luk video

Hun fik oprindeligt en LDCT på Diagnostisk Center i efteråret 2019. Hun husker ikke nøjagtigt, hvornår det var, men det var i hvert fald efter den 1. april, hvor Sundhedsstyrelsens nye retningslinjer var trådt i kraft. Herefter skulle alle patienter, hvor lægen havde den mindste mistanke om kræft, gennem FDCT.

Læs også Efter omdiskuteret fyring: Over 200 ansatte råber op i bekymringsbrev til ledelsen

Men Kirsten Wedgwood fik en LDCT. Sådan én havde hun tidligere fået, hvor hun fik konstateret en lungebetændelse. Egentlig skulle hun denne gang have været undersøgt med røntgen, men fordi hun havde røget, kunne hun godt få en LDCT. Skanningen viste dog ingen tegn på kræft.

Alligevel blev hun altså for et par måneder siden genindkaldt til FDCT.

Egen læge ikke involveret

Det brev, Ulrich Fredberg ikke ville skrive under, fordi han ikke vurderede, at det var forsvarligt i forhold til patientsikkerheden, tikkede også ind hos Kirsten Wedgwood. Hun var ikke varskoet af egen læge.

Læs også Fredberg-sagen: Koncerndirektør vil drøfte resultater fra Silkeborg i juni

- Jeg synes godt, at min egen læge kunne have været involveret i genindkaldelsen. Jeg synes heller ikke, at det blev forklaret ordentligt, hvorfor jeg skulle skannes igen, uddyber hun og fortsætter:

- Jeg blev orienteret om, hvordan jeg skulle klage. Men hvad skulle jeg klage over? Jeg kunne godt have tænkt mig, at nogen havde forklaret det bedre.

Jeg synes godt, at min egen læge kunne have været involveret i genindkaldelsen. Jeg synes heller ikke, at det blev forklaret ordentligt, hvorfor jeg skulle skannes igen. Kirsten Wedgwood

Den 2. april blev hun skannet igen med FDCT. Ifølge Ulrich Fredberg på baggrund af en metode, der mest af alt svarer til at slå plat og krone. For de to uafhængige specialister, man havde sat til at gennemgå de 625 sager, kom frem til vidt forskellige vurderinger.

Læs også Indspiller støttesang til afskediget overlæge: - Han skabte et unikt miljø

Det ville den tidligere ledende overlæge ikke lægge sit navn til - også fordi der ifølge ham kun ville være 1:1000-risiko for at finde kræft ved en supplerende FDCT-skanning.

Heldigvis for Kirsten Wedgwood viste FDCT-skanningen ingen tegn på kræft.

- Anbefalet og godkendt af Styrelsen for Patientsikkerhed

TV MIDTVEST har forsøgt at få en kommentar fra ledelsen i Hospitalsenhed Midt til Kirsten Wedgwoods oplevelse. Ingen har mulighed for at stille op til interview, men i et skriftligt svar lyder det fra sygeplejefaglig direktør Mette Fjord Nielsen:

Læs også Fredberg-afløser fundet i Silkeborg: - Jeg træder til, fordi der er behov for det

- Vi er rigtig glade for, at forløbet er endt godt for patienten. Vi har i forbindelse med, at hun fik brev også informeret hendes praktiserende læge. Den måde har vi fået anbefalet og godkendt af Styrelsen for Patientsikkerhed, som er øverste myndighed på området. Det er også styrelsen, som anviser, at vi skal oplyse om klagemulighed i brevet.

Vi er meget kede af, hvis brevets formuleringer har givet anledning til uklarhed. Kirsten Wedgwood

- Vi er meget kede af, hvis brevets formuleringer har givet anledning til uklarhed. I brevet oplyste vi derfor et telefonnummer på hospitalet, som patienter kunne kontakte, hvis de havde spørgsmål eller utryghed omkring tilbuddet om en ny undersøgelse.

Læs også Massiv hyldest til fratrådt overlæge: Rørt Fredberg klappet ud af sygehuset

TV MIDTVEST forsøger at få en kommentar til måden, brevene er sendt ud på, hos Styrelsen for Patientsikkerhed.