Kühnau om Fredberg-støttegruppe: Det kommer ikke til at påvirke noget

Gruppen ’Støt Silkeborg Sygehus’, der blev oprettet i mandags, har allerede flere end 6.300 medlemmer på Facebook.

Gruppens helt store kernesag er at få genansat den tidligere ledende overlæge Ulrich Fredberg, der blev afskediget fra sit job på Silkeborg Sygehus i slutningen af april.

Læs også Efter omdiskuteret fyring: Over 200 ansatte råber op i bekymringsbrev til ledelsen

Ifølge Regionsrådsformand, Anders Kühnau, får Facebook-støttegruppen dog ingen indflydelse på begivenhedernes gang.

- Jeg kan godt forstå, at der er mange følelser på spil i den her sag, men for mig er det vigtigt at sige, at i Region Midtjylland der ansætter eller afskediger vi ikke nogen på baggrund af en Facebook-gruppe. Man kan altså hverken få fyret eller ansat nogen, fordi man laver en Facebook-gruppe.

1.000 underskrifter indsamlet

Initiativtagerne har foruden Facebook-gruppen også startet en underskriftindsamling.

Fredag har omkring 1.000 skrevet under på, at de ønsker, Ulrich Fredberg får sin stilling på sygehuset i Silkeborg tilbage.

Læs også Fredberg-sagen: Koncerndirektør vil drøfte resultater fra Silkeborg i juni

Samtidig bliver der slået et slag for, at hospitalsledelsen og koncerndirektør, Ole Thomsen, bliver afskediget.

- Det er ikke den måde, vi gør det på i det danske arbejdsmarked. Der har vi ordnede forhold - det sker kun, hvis der er saglige argumenter, og ikke på baggrund af en Facebook-gruppe.

DE FIRE KRAV I UNDERSKRIFTINDSAMLINGEN 1) Ulrich Fredberg tilbydes genansættelse

2) Silkeborg Sygehus får egen ledelse

3) Tilstrækkelige midler tilføres sygehuset til vedligehold og udbygning

4) Hospitalsledelsen og koncerndirektøren med hospitalsansvar afskediges pga. konfliktskabende håndtering.

Region Midtjylland har 30.000 ansatte og regionsrådsformanden understreger, at han som politiker ikke ønsker at gå ind i ansættelses- eller afskedigelsessager.

- Vi (politikere, red.) skal sætte retningen for vores sundhedsvæsen, og det skal vi gøre igennem de planer, vi lægger blandt andet for Regionshospitalet i Silkeborg.