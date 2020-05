Turister strømmer til østjysk by: - der er ikke nogen forskel fra sidste år

Danskerne kan tilsyneladende ikke vente med at komme væk hjemmefra. Det mærker man i Ebeltoft.

For selvom landet kun lige er begyndt at åbne igen, så har der de sidste par uger været fuld tryk på. Faktisk så meget, at tingenes tilstand er stort set den sammen, som inden coronavirussens indtog.

- Det er det samme. Jeg tror ikke, der er ikke nogen forskel fra sidste år, lyder det fra Hanne Sloth, der er butiksejer i Ebeltoft og formand for Ebeltoft handelstadsforening.

Helligdagene har trukket turister til

Især i bededagsferien og omkring Kristi Himmelfartsdag har byen oplevet et stort indtog af turister - selv de steder, hvor der endnu ikke er åbnet op endnu.

- Der stod mange nysgerrige gæster udenfor døren, som egentlig gerne ville ind, så det var lige før, jeg var ved at græde, fordi jeg bare gerne ville lukke dem ind, men det kunne jeg jo ikke på det tidspunkt, sigerdirektør for Fregatten Jylland i Ebeltoft Karin Buhl Slæggerup til TV2 ØSTJYLLAND.

Her åbner de nemlig først for gæster den 27. maj.

Udenlanske turister er erstattet af danske

Hos byens store supermarkeder er historien den samme. Her fortæller de om tætpakkede parkeringspladser i helligdagene, og Århus Stiftstidende beretter om, at butikkerne på Mols har haft en fremgang på op til 30 procent.

- Det er rigtig dejligt at se nogle mennesker. Det er jo det, som vi lever af. Ebeltoft består jo kun af 700 indbyggere, og det kan vi ikke lever af, siger Hanne Sloth.

Danskerne går mere ud og spiser end tyske campister gør, og de tager mere ind til byen og oplever byen. Asbjørn Thyregod, indehaver, campingpladsen Blushøj

Men det har også været et anderledes forår for området. Det er nemlig af gode grunde ikke udenlanske turister, der kommer til byen.

- Det har været markant anderledes, fordi alle vores udenlanske gæster er her jo ikke, lyder det fra indehaver af campingpladsen Blushøj Asbjørn Thyregod.

Istedet er det danske, men det gør nu heller ikke noget.

- Danskerne går mere ud og spiser end tyske campister gør, og de tager mere ind til byen og oplever byen, fremhæver Asbjørn Thyregod.

