Nu er det sikkert: Så kør dog hjem-skiltet kommer på museum

Så kør dog hjem!

Det var ordene, Malene Høgh fra Helgenæs malede på et stort hjemmelavede vejskilt i påsken.

Hun var blevet godt træt af mængden af turister på den østjyske halvø, der nød det gode vejr.

Påskelørdag satte hun skiltet op i vejsiden, så alle, der kørte til og fra Helgenæs, kunne se skiltet.

- Det er ikke, fordi der ikke er plads nok til os alle sammen herude, men vi fik jo bare at vide på det tidspunkt, at man skal blive der, hvor man bor, siger Malene Høgh i dag.

Museumschef så skiltet på vej fra sommerhus

Skiltene stod kun ved indgangen til Helgenæs i et halvt døgn, men debatten om skiltene har varet ved lidt siden.

En af dem, som nåede at se skiltet, var Christian Sune Pedersen, der er forskningschef hos Nationalmuseet i København.

Han var i sommerhus på Helgenæs, da han kørte forbi skiltet.

- Det her skilt springer i øjnene. Det giver udtryk for en debat, som er vigtig, og som handler om befolkningens fortolkning af, hvordan vi skal gribe situationen an, siger han.

Der er sket meget med coronaens udbrud i Danmark siden påske, og landet er gradvist åbnet mere op.

Nationalmuseet vil skildre danskernes hverdag under coronakrisen på forskelligvis, og derfor har de også lagt billet ind på skiltet.

Det har skiltemaleren fra Helgenæs, Malene Høgh, sagt ja til, og nu er det blevet officielt, på hvilken måde skiltet skal udstilles i København.

Det bliver som en del af særudstillingen En skat til Danmark, som åbner 3. september.

- Vi vil gerne dokumentere coronakrisen. Det er en historisk, usædvanlig situation, som vi gerne vil kunne fortælle om nu og også om 100 år. Vores job er at se på virkeligheden ud fra almindelige menneskers perspektiver, siger Christian Sune Petersen fra Nationalmuseet.

En skat til Danmark omhandler de sidste 100 års danmarkshistorie fortalt igennem danskernes hverdagsting. Og i allersidste øjeblik er coronapandemien blevet tilføjet til udstillingen.

Begejstring hos skiltemaleren

Malene Høgh har allerede for et par uger siden doneret skiltet til Nationalmuseet, men det er først nu, at hun ved, hvordan skiltet vil blive præsenteret på museet.

- Jeg synes et eller andet sted, at det er vildt sjovt. Det bliver til en lille del af Danmarks historie, siger hun og fortsætter:

- Det var ikke lige det, jeg havde forestillet mig, den aften jeg malede skiltet.

Malene Høgh foran de to skilte. På dette tidspunkt planlagde hun at sælge skiltene. Senere kom Nationalmuseet til og spurgte, om de måtte få dem.

Faktisk er det to skilte, som kommer på museum. Udover Så kør dog hjem-skilet, lavede Malene Høgh også et skilt med ordene "God tur hjem".

- Så kunne folk få den besked med hjem, hvis de nu lyttede til det første budskab og vendte om, siger Malene Høgh.

Heftig debat for og imod skiltene

Skiltenes budskab og placering har vakt heftig debat - både for og imod skiltet.

Det er sket på flere mediers hjemmesider, hvor folk både har kommenteret, dengang skiltene blev pillet ned, og dengang Malene Høgh fortalte om baggrunden for skiltene.

Selv mener Malene Høgh, at skiltenes rejse får en god slutning ved at havne på museum.

- Det er sådan lidt en molboagtig historie. Hvordan det kan gå så grueligt galt, og så ender det hele alligevel okay til sidst, siger hun.