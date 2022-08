Person i buret: Gyserscenarie udspillede sig i dyrepark

Han påpeger, at sikkerheden i parken er, som den skal være, og at anlæggene er blevet godkendt, før de er blevet åbnet for publikum.

- Det er klart, at hver evig eneste gang, man har sådan en episode, så går man alle procedurer i gennem for at se, om vi kunne have gjort noget anderledes. I de 25 år vi har eksisteret, har vi aldrig haft en episode af denne her karakter. Så vi føler faktisk, at vores anlæg er i orden i forhold til publikumssikkerheden, siger direktøren.

Medarbejderne i Ree Park har efterfølgende haft mulighed for at tale med en krisepsykolog og ligeledes har de gæster, som overværede episoden i parken.