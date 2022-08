Minister vil forbyde spilreklamer ved sport på tv

SF's skatteordfører, Carl Valentin (SF), støtter forslaget og kalder det over for Jyllands-Posten "et skridt i den rigtige retning".

- Men jeg mener overhovedet ikke, at det er nok, og jeg er enig med de 77 procent af danskerne, der er tilhængere af et totalforbud, siger han til Jyllands-Posten.

Den udtalelse møder opbakning fra De Radikales skatteordfører, Kathrine Olldag (R).

Jeppe Bruus har indkaldt Folketingets partier til et indledende møde den 7. september for at drøfte forslaget.

TV2 ØSTJYLLAND har gennem længere tid omtalt en lang række østjyske kommuner, der har eller vil forbyde spilreklamer i den offentlig trafik.

Blandt har Marcus Mossalski fra Randers fortalt sin historie om spilmisbrug, og hvad det har medført. Flere byrådsmedlemmer tilkendegav dengang, at hans historie havde rørt dem.

På den baggrund har Midttrafiks bestyrelse besluttet at gå videre med henvendelserne fra flere kommuner om at forbyde spilreklamer på busser