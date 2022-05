Ny undersøgelse: Danskernes spilafhængighed eksploderer

Stigningen betyder, at flere end ti procent af voksne danskere i dag har en grad af spilafhængighed, og seks procent af børn og unge på 12-17 år har et pengespilsproblem.

- Den udvikling, vi ser på spilområdet, er stærkt bekymrende. Vi ved, at spilafhængighed kan have store og langvarige konsekvenser, og at især børn og unge er udsatte. Tallene viser tydeligt, at vi skal gøre endnu mere for at bekæmpe spilafhængighed. Jeg vil derfor drøfte nye initiativer på spilområdet med Folketingets partier senere på året, så vi kan få vendt udviklingen, siger skatteminister Jeppe Bruus (S) i en pressemeddelelse.