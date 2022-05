Flertal for forbud mod spilreklamer tegner sig i regionen

Efter TV2 ØSTJYLLAND de seneste uger har beskrevet, hvordan flere østjyske byråd nu overvejer forbud mod bettingreklamer i offentlig transport, er der nu også tegn på politisk velvilje i regionsrådet.

Hen over det politiske spektre tegner der sig et billede af, at det snart kan være slut med reklamer for pengespil i busser og letbanen.

- Jeg synes, vi skal sætte en stopper for, at der er reklamer for spilvirksomheder i busserne og de tog, vi driver i regionen, lyder det eksempelvis fra regionsrådsmedlem Jacob Klærke (SF), der også fortæller, at han har fulgt TV2 ØSTYLLANDS dækning.