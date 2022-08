Festuge har ekstra kig på sikkerhed efter vild kørsel i gågade

Det glæder festugedirektør Rikke Øxner, at man igen kan samle aarhusianerne, uden at corona skal kaste en skygge over festlighederne.

- Det er helt fantastisk at få den frihedsfølelse tilbage. Hele kulturdanmark har jo været sat voldsomt på pause. Så der er en generel lettelse over, at det hele pibler frem igen.

- Vi har haft to år, hvor vi hele tiden skulle planlægge med mange scenarier på én gang. Det er uendeligt anstrengende hele tiden at skulle have en plan A, B, C og D, siger hun.

Blæste gennem gågade

Festugen har i år et særligt øje på sikkerheden. Det skyldes en hændelse i juli, hvor en sølvgrå Mercedes blæste igennem gågaden Frederiksgade.

Ingen kom til skade, men en 33-årig mand er varetægtsfængslet og sigtet for forsøg på at begå terror.

Efterfølgende blev der sat betonklodser op i Frederiksgade.