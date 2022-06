Endnu en kommune følger trop: Spilreklamer skal forbydes

På dagen for byrådsmødet kom partiet med en forslagsændring.

Socialdemokratiet ønsker at udvide forbuddet til at gælde samtlige kommunale og offentlige bygninger, flader og transportmidler, ligesom det heller ikke burde være lovligt at reklamere for kviklån.

Det ændringsforslag er sendt til behandling i magistraten.

Øget fokus på spilreklamer i østjyske kommuner

Fokusset på forbud mod spilreklamer kommer efter, at Randers Kommune i sidste måned førte an og stemte for, at spilreklamer ikke længere skal pryde busser og busskure i deres kommune.

Siden er Horsens Kommune hoppet med på vognen.