Endnu en kommune siger nej tak til spilreklamer

- Det revolutionerer jo ikke noget, men det er et skridt på vejen, siger forslagsstiller Michael Nedersøe (DF) til TV2 ØSTJYLLAND.

Han undrer sig over, at det overhovedet er tilladt at reklamere for.

- I min optik er det mærkeligt, at de reklamer ikke er forbudte. De påvirker svage sjæle til at bruge penge, de ikke har, og det skaber mistrivsel og har store konsekvenser. Det kan vi ikke vende det blinde øje til, siger han.

Antallet af spilafhængige fordoblet

Han rejste forslaget for 14 dage siden, og der er siden kommet tal fra Skatteministeriet, der viser, at antallet af spilafhængige danskere er mere end fordoblet de seneste fem år.