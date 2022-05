Nu vil skatteministeren også se på spilreklamer

At der overhovedet er et marked i Danmark for at spille på alt fra fodboldkampe til folketingsvalg, står ikke til at ændre, hvis man skulle få den en idé, for gambling vil altid kunne være der, mener Jeppe Bruus.

- Jeg tror ikke, vi kan bringe os til en situation, hvor det bliver helt ulovligt at spille på noget som helst, og det er også derfor, vi har besluttet, at vi dels har noget monopol men også et reguleret spilmarked i Danmark. Det er for at skabe en ramme om, at man kan spille, men gøre det på en ansvarlig måde, siger Jeppe Bruus.