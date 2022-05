Nu forbyder kommune spilreklamer

Hos Center for Ludomani vækker opbakningen til forbuddet glæde. Det siger centerleder Henrik Thrane Brandt.

- Vi synes, det er rigtig positivt. Selvfølgelig møder man også reklamerne andre steder i det offentlige rum og på nettet, men det er absolut en god start, siger Henrik Thrane Brandt og fortsætter:

- Vi skal fortsat have stor opmærksomhed på det problem, at alt for mange bliver afhængige af spil. Men vi ved, at rigtig mange unge mennesker bruger offentlig transport, så det er en god start.

Spark over landspolitisk skinneben

Byrådsdebatten for og imod forslaget handlede blandt andet om, hvorvidt det overhovedet er en kommunal sag at forbyde spilreklamer.

Flere pegede på, at det er et landspolitisk område, og at krudtet burde bruges på at få folketingspolitikerne til at gøre noget ved området.