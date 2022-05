Spilmisbrug ødelægger unges liv - nu vil partier forbyde reklamer

Han vil ikke kun være med til at forhindre, at spilfrie ludomaner fristes ud i et misbrug igen, men også være med til at sikre, at mange aldrig når til det punkt. Partierne bag forslaget er dog enige om, at forbuddet kun er et skridt på vejen.



- Det er et skridt, vi har mulighed for at tage kommunalt, og så håber jeg, at man fra Christiansborgs side vil gå ind og indskrænke rammerne for de her betting-virksomheder, siger Frida Valbjørn Christensen fra Enhedslisten.

Andre kommuner er gået forrest

Randers er ikke den første kommune, hvor et tilsvarende forslag bliver taget op. Tidligere på året har det i både Frederiksberg og Københavns kommuner fået flertal i byrådet.

Marcus Mossalski håber da også, at det, at forslaget nu bliver stillet i endnu en kommune, kan få det til at sprede sig.

- Nu hvor vores politikere på Christiansborg ikke tør rykke på det, så er det fedt, at nogle lokalpolitikere tør. Det er et skridt på vejen, men der er lang vej igen, siger han.