Danmarks bedste strålekanon brudt ned: Kræftpatienter bliver sendt til udlandet

Ifølge Morten Høyer drejer det sig højst sandsynligt om to patienter, der skal til Uppsala i Sverige, fordi de vil have størst mulighed for at blive raske ved fortsat at modtage den mere skånsomme behandling.

Men langt de fleste vil altså i stedet modtage røntgenbehandling i minimum en tredjedel af deres behandlingsforløb, som normalt varer seks uger.

- Patienterne er jo taget til Aarhus, fordi de har hørt, at de kunne få en mere skånsom behandling her. Så de er meget berørte over ikke at kunne få den behandling, men de har også stor forståelse for den situationen, vi står i, siger Morten Høyer.

Leverandøren forventer, at anlægget kommer til at stå stille de næste 2 uger, imens skaden udbedres, men det kan komme til at tage længere tid.