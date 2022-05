Dansende pirattaxa-chauffør narrede 33-årig

Østjyllands Politi oplyser, at der er følgende signalement af den dansende chauffør:

Cirka 25-30 år, omkring 180 centimeter høj og spinkel. Manden er mellemøstlig af udseende, brun i huden, sort fuldskæg og talte dansk med accent.

Politiet opfordrer i forbindelse med historien, at man aldrig benytter sig af pirattaxa, fordi der er flere eksempler på, at passagerer bliver udsat for tyveri og røveri.