Lur i pirattaxa kom til at koste dyrt

Pungen var der stadig, men senere fandt han altså ud af, at kreditkortet var blevet misbrugt.

Østjyllands Politi opfordrer kraftigt til, at man ikke benytter sig af pirattaxaer på grund af risikoen for at blive snydt og bestjålet.

"Tag en autoriseret taxa, benyt offentlige transportmidler eller få en ven til at hente dig," lyder opfordringen i døgnrapporten.