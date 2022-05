Spilfri ludoman reagerer på ny rapport: - Politikerne har været for langsomme

21-årige Marcus Mossalski ved, hvad det betyder at have et spilproblem. Som helt ung blev han draget af online betting, men han har siden genvundet kontrollen, og i dag kæmper han for en verden, hvor spilproblemer ikke findes.

- Jeg kan ikke lade være med at få en klump i halsen, når jeg hører, hvor mange der er berørt af det her. Der er jo også en familie, og det er nogle alvorlige konsekvenser, som det her kan bære med sig, siger han.

Stop blødningen, politikere

I sidste uge stod han uden for Randers' Rådhus og fortalte om, hvordan Randers Byråd var ved at tage et lille skridt i den rigtige retning ved at stemme for at fjerne spilreklamer fra busser og toge i byen.

- Jeg tænker, at det var god timing af Randers Byråd lige at melde sig på banen og vise sig som et godt eksempel, siger han.