Jan har ventet på kørekort i et halvt år

TV2 ØSTJYLLAND har tidligere fortalt om 18-årige Nicklas Rumph, som også havde ventet i måneder på at få sit kørekort godkendt, fordi han har ADHD. Ventetiden kostede ham en elevplads.

Sygdommen betyder intet for kørslen

For Jan Madsen betyder hans diabetes intet for hans kørsel, fortæller han. Derfor har han svært ved at forstå, hvad det er, der tager så lang tid at sagsbehandle.

- Jeg har opgivet at få fat i Færdselsstyrelsen, for jeg kan simpelthen ikke komme igennem, siger han.

Han føler sig fanget i en gruppe af sygdomsramte, som må vente i rigtig mange måneder på at få behandlet ansøgningen om kørekort.

- Hvor det præcist går galt henne, det ved jeg ikke, men enten taler Odder Kommune eller Færdselsstyrelsen ikke sandt. Det kan ikke tage fire uger at få mine papirer sendt afsted, siger Jan Madsen.

Han frygter, at sagen kommer til at trække i langdrag, og for ham betyder det også, at han ikke må køre ud over landets grænser.

- Det er da rigtig træls at føle sig fanget, siger han.

Færdselsstyrelsen kæmper for at komme i bund

Det er Færdselsstyrelsen, som har overtaget sagsbehandlingen af den type sager, hvor en ansøger har en sygdom eller andet, som gør, at embedslægen skal godkende. Tidligere lå sagerne ved politiet.

Jan Madsens ansøgning skal igennem både kommunen, egen læge, embedslæge og Færdselsstyrelsen, før den bliver godkendt.