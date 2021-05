Gepard-angreb på dyrepasser i Ree Park: - Det må ikke ske igen

Med hjælp fra sin kollega kom dyrepasseren fri af geparden og blev hevet ud af buret, hvor han kunne få behandling og senere røg på hospitalet.



At det overhovedet kunne gå så galt skyldes, at det indtil da havde været normalt at kunne træde ind til geparderne.

- Geparder går normalt efter små byttedyr, og i den henseende burde mennesker slet ikke være interessante for dem, siger direktør i Ree Park, Jesper Stagegaard.

Det står således også stadig uklart for parken, hvorfor geparden angreb den dag i april.



Nye retningslinjer

Hvad der dog står lysende klart for ledelsen i parken er, at det ikke må gentages. Derfor har man besluttet, at ethvert gepardanlæg skal være tømt, før dyrepasserne fremover må gå ind i det.

- Her må vi bare ændre procedure, for det må ikke ske igen. Vi tømmer anlægget, når vi skal ind, ligesom vi i øvrigt gør det i løvernes anlæg, siger Jesper Stagegaard.

- Man skal også være klar over, at alle dyr kan finde på at angribe. Om det så er papegøjer eller zebraer, kan der ske uheld, tilføjer han.