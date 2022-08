Video: Sulten bjørn går viralt

Overraskende hit

Dyreparken har haft en profil på TikTok siden februar. Det er stedets marketingsansvarlige, Dorthea Proctor, som står bag det virale hit og profilen.

Det overraskede de to, at de skulle få et viralt hit på TikTok.

- Det er svært at forudse. Man kan altid gøre noget i forhold til at give sig selv en bedre chance for at komme ud til så mange som muligt, men det er også en dyb læringskurve for vores vedkommende og en ny måde at markedsføre på, fortæller hun.

Videoen har givet masser af henvendelser og kommentarer - og så har det også smittet af på dyreparkens andre TikTok-videoer.