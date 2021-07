Ophidset alpaca skubber gæster omkuld - øjenvidner beretter om spark og bid

Han bekræfter dog, at begge have blod i ansigtet efter episoden, men at de var okay.

- Bagefter kommer de ned i caféen til os, og de har begge blod i ansigtet. Pigen har næseblod og mosteren har også blod ved næsen, fordi hendes brille er blevet trykket ind ved faldet, og hun har skrabet albuen, siger han.

Kan være blevet stresset

Der var ikke noget personale til stede, da episoden udspillede sig, hvilket ét af Tina Joensens kritikpunkter også går på. Derfor ved Lars Jørgensen heller ikke præcist, hvad der har været årsagen til, at alpacaen angreb.

- Senere på dagen fortæller mosteren, at hun har skubbet ham (alpacaen, red.) væk for at gøre plads, fordi hun var bange for, at han kom for tæt på, da den lille pige, som ville fordre den lille alpaca. Jeg tænker, at han kan have tænkt, at den også vil have mad, eller at han har ville passe på sit afkom, forklarer han.