Blomster og spiseligt ukrudt - forlystelsespark rammer nyt publikum

Og et par kom endda helt fra Koldling for at deltage i blomsterfestivalen og få inspiration til deres have.

- Vi er ved at lægge vores egen have om, og så kan man jo blive inspireret af at se, hvordan man gør her. Det er meget inspirerende at se blomsterne og farvesammensætningerne af blomsterne, og vi har taget mange billeder, for det kunne jo godt være, der var meget der kunne bruges hjemme i ens egen have, lyder det fra Birthe Tegllund, der sammen med sin mand Jørgen for andet år besøgte festivalen.