Halv pris på østjyske attraktioner har gjort en kæmpe forskel

Direktørerne for en række østjyske attraktioner kan ikke få armene ned over sommerens besøgstal.

Omkring 15.000 flere har besøgt Randers Regnskov i juli i år sammenlignet med sidste år.

- Man kan sige, vi har rejst os fra asken. Jeg er rigtig, rigtig glad for, at danskerne har taget "staycation" til sig, siger direktør Henrik Herold til TV2 ØSTJYLLAND.

Henrik Herold, direktør i Randers Regnskov.

Omkring 67.000 har besøgt regnskoven i juli i år, imens tallet sidste år lå på omkring 50.000.

I Munkholm Zoo på Djursland har der været omkring 1000 gæster om dagen i juli. Til sammenligning var der sidste år omkring 600 besøgende om dagen i samme periode.

Det har væltet ind med gæster - selv i regnvejr. Benny Sejer Johansen, ejer, Munkholm Zoo

Også Kunstmuseet ARoS i Aarhus har oplevet et stigende antal besøgende i juli.

- Efter en lang nedlukningsperiode og et lavt besøgstal i juni er det glædeligt, at besøgende fra nær og fjern har udvist så stor interesse for at få en ARoS-oplevelse i deres ferie, udtaler direktør for ARoS, Erlend Høyersten.

- Det har væltet ind med gæster - selv i regnvejr, siger ejer Benny Sejer Johansen til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Familie laver indsamling til zoo: - Ville være frygteligt, hvis de lukkede

Halv pris har hjulpet

Æren for de mange besøgende giver de blandt andre folketinget og deres sommerpakke, der gjorde det muligt for museer og andre kulturinstitutioner at tilbyde billetter til halv pris. Samtidig har langt flere valgt at holde ferie i Danmark end normalt.

Det er jo ikke billigt at holde ferie i Danmark. Benny Sejer Johansen, ejer, Munkholm Zoo

- Det er jo ikke billigt at holde ferie i Danmark, og skal man ud og opleve noget hver dag, og har man to-tre børn og skal have mad og is, så er det dyrt. Så det er klart, at den halve pris spiller en kæmpe stor rolle, siger Benny Sejer Johansen fra Munkholm Zoo.

- Det har også gjort det muligt for folk at besøge flere forskellige steder, tilføjer han.

- Vi vurderer, at årsagen til det øgede besøgstal skyldes tre faktorer. Danskerne afholder i højere grad deres ferie i Danmark, det danske sommervejr har været regnfyldt og særligt godt til museumsbesøg, derudover har der været reduktion i entreprisen, siger Erlend Høyersten fra ARoS.

Læs også Østjyske kulturtilbud jubler efter ny sommerpakke: - Det betyder alt!

Populær facebook-undervisning

I Randers Regnskov giver direktøren også regnskoven selv lidt af æren. Under corona-nedlukningen har medarbejdere i regnskoven lavet biologiundervisning over Facebook for landets skoleelever, og direktøren kan se, at det har fået mange helt nye besøgende til at køre til Randers.

- Vi ser rigtig mange førstegangskunder, siger direktør Henrik Herold.

Undervisningen kan ses i klippet herunder:

Søndag den 9. august udløber tilbuddet om halv pris på billetterne, men Benny Sejer Johansen fra Munkholm Zoo håber, at kunderne vil blive ved med at komme.

- Jeg tror nu nok, at folk skal komme efter den 9., men det kan sikkert mærkes - og børnene begynder også i skole igen, siger han.