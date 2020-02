Molskroen hædres med nystiftet pris – men stjernen udeblev

Forventningerne var tårnhøje hos Ebeltoft-restauranten Molskroen, der mandag aften var inviteret til Norge for at overvære årets Michelin-stjerne-uddeling af ’Michelin Guide’.

De seneste dage har der været en del snak om, at Molskroen endelig vil modtage sin allerførste Michelin-stjerne, men sådan blev det ikke.

Ærlig snak, så er vi måske lidt skuffet. Men jeg synes ikke, det skal lade sig overskygge af, at vi nu er blevet bemærket. Steffen Villadsen, køkkenchef, Molskroen

- Ærlig snak, så er vi måske lidt skuffet. Men jeg synes ikke, det skal lade sig overskygge af, at vi nu er blevet bemærket, siger Steffen Villadsen, der er køkkenchef hos Molskroen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Molskroen tog bestemt heller ikke til Norge forgæves. De er nemlig én ud af tre østjyske restauranter, der har fået tildelt en helt ny pris.

Får tildelt den grønne femkløver

Der er tale om den grønne femkløver, som gives til de restauranter, der vurderes til at være ekstra bæredygtige i deres tilgang til gastronomi, og det er en pris, der vækker glæde hos Molskroen.

- Vi har arbejdet og fokuseret på bæredygtighed i flere år, så det er rigtig dejligt at blive anerkendt for det, siger Steffen Villadsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Hos Molskroen går de blandt andet meget op i at få deres varer lokalt, og det er én af de ting, der gør, at de har modtaget prisen.

Den grønne femkløver For første gang nogensinde har Michelin Guiden uddelt en pris, som anerkender de restauranter, der gør en dyd ud af at lave bæredygtigt gastronomi. I Østjylland fik tre restauranter den grønne femkløver: Molskroen (Ebeltoft)

Moment (Rønde)

Hærværk

Molskroen har blandt andet et samarbejde med en lokal avler, som dyrker grøntsager og frugter.

- Han får alt vores organiske affald, og så får vi til gengæld grøntsager og æg fra ham. Det har jeg arbejdet på at få op at køre i flere år, så det er mega fedt, at det bare kører nu. Det er jo enhver koks drøm at få leveret friske råvarer hver dag, siger Steffen Villadsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Håber på endnu mere i fremtiden

Køkkenchefen fra Molskroen lægger ikke skjul på, at de havde håbet på at få deres første Michelin-stjerne her til aften, men de er samtidig glade for de muligheder, som den nye bæredygtighedspris kan føre til.

- At blive anerkendt med den udelukker jo ikke det andet. Tværtimod kan den være vejen ind til, at vi i år vil få flere besøg af Michelin Guiden, og nu er vi også blevet bemærket, men det her er ikke slutmålet, siger Steffen Villadsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Steffen Villadsen, der er køkkenchef på Molskroen, håber, at de i løbet af 2020 vil få flere besøg af Michelin Guiden.

Molskroen er med stor sikkerhed ikke den eneste restaurant, der mandag aften er lidt skuffet. Der er nemlig ikke en eneste restaurant i Danmark, der har modtaget en enkelt Michelin-stjerne første gang.

Tre Michelin-stjerner til Østjylland

Blandt aftenens modtagere af de verdensberømte stjerner finder man tre østjyske restauranter.

Den aarhusianske restaurant Domestic får en Michelinstjerne for fjerde år i træk.

Yderligere to aarhusianske restauranter har fået én af de eftertragtede stjerner.

Det drejer sig om Frederikshøj og Gastromé, som også kan juble over at have fået det ultimative gastronomiske skulderklap af 'Michelin Guide'.

- Vi har holdt øje hele aftenen. Vi har bibeholdt vores stjerne, og det betyder, at vi lever op til det niveau, som vi hver eneste dag arbejder for at opnå. Vores gæster er glade, og det betyder alt for os. Det er det, det handler om, siger Sara Marie Malling Olsen, der er tjener på Gastromé, til TV2 ØSTJYLLAND.