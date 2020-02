Mand fængslet for at stjæle 143 kirkestole

Det var nøje planlagt, da 143 Kaare Klint-stole blev stjålet fra Thorsager Kirke tilbage i oktober 2019, mente Østjyllands Politi.

- Man kører ikke lige forbi på cykel og stjæler 143 stole, sagde kommunikationsmedarbejder Jakob Christiansen til TV2 ØSTJYLLAND

Fredagen efter fandt en hundelufter 62 af stolene fundet smidt på en parkeringsplads ved Ormslev.

- Jeg var ualmindelig ked af det for en uge siden, men nu er jeg rigtig glad igen, fortalte sognepræst i Thorsager Kirke Jørgen Gleerup til TV2 ØSTJYLLAND.

Ugen efter fandt politiet 61 stole stablet i en varevogn på en vej vest for Aarhus.

- Vi havde bestemt ikke regnet med, at vi vil se dem igen. Jeg troede, de var over alle bjerge, men med politiets og mediernes hjælp er stolene nok blevet så varme, at de har været svære at komme af med igen, sagde Jørgen Gleerup til TV2 ØSTJYLLAND.

61 af de stole som Thorsager Kirke fik stjålet blev fundet i en varevogn.

Fængslet i fire uger

Nu er en 20-årig mand blev varetægtsfængslet i fire uger for tyveriet.

Manden er fra Aabyhøj og blev anholdt tirsdag efter længere tids efterforskning. Det oplyser Østjyllands Politi på Twitter.

Den 20-årige mand blev varetægtsfængslet i fire uger. Han kærede ikke kendelsen til landsretten #politidk #anklager https://t.co/DGTsT1IXZt — Østjyllands Politi (@OjylPoliti) February 4, 2020

De stjålne Kaare Klint-stole er af modellen ”Kirkestolen”, som blev produceret i 1950´erne.

- Hver stol er flere tusinde kroner værd. Nyprisen er omkring 8000 kroner. De pågældende stole er brugte og har en vis slitage, så jeg ved ikke, hvad de præcist er værd, fortalte kommunikationsmedarbejder Jakob Christiansen tilbage i oktober.

Hvis stolene er halvt så meget værd i dag, så er den samlede værdi over 500.000 kroner.

Thorsager Kirke er Jyllands eneste rundkirke. Foto: Wikipedia