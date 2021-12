Kirke udsat for tyveri: - Det er bare så lavt

- Jeg synes, at det er så lavt, at nogen vil gøre sig selv til tyv over så lidt. At nogen vil bryde ind et sted, der betyder så meget for så mange mennesker. Jeg bliver så ked af det. Jeg har haft en stressende følelse i kroppen hele dagen. Det er bare rigtig øv, siger Dorthe Ginge til TV2 ØSTJYLLAND.



Hun fortæller, at lysestagerne ikke har nogen økonomisk værdi. Men de betyder meget for kirken.