Historisk koldkrigs-anlæg dødsdømt - fjernes om få måneder

I aktionsgruppen Bevar Nato-molen er der ærgrelse over, at der nu er sat dato på nedrivningen.

Alligevel vil Ivan Munk arbejde videre for, at det aldrig kommer til at ske.

- Vi bliver ved med at fortælle, at det her er et naturspot. At det er vigtigt for biodiversiteten. Det er også et stykke koldkrigshistorie, og det skal vi også have slået fast, siger Ivan Munk.

Han ser udmeldingen af en foreløbig tidsplan for nedrivningen som en mulighed til at vække interesse om molens bevarelse igen.

- Nu vil vi ud og snakke med alle interessenterne igen og se, hvad vi kan gøre, siger han.