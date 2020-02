Brand på lystbådehavn var udsædvanlig, men ikke påsat

Tirsdagens brand, hvor ti både udbrændte ved Kaløvig Bådehavn ved Studstrup, var ikke påsat.

Det oplyser Østjyllands Politi.

Ti både udbrændte under tirsdagens brand. Ingen personer kom til skade.

- Det er usædvanligt, at der går ild i både på den her måde, men der er ikke noget, der tyder på, at branden var påsat, siger Jakob Christiansen, der er pressemedarbejder ved Østjyllands Politi, til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Der er ikke noget mistænkeligt ved branden. Derfor kommer Østjyllands Politi ikke til at have mere med sagen at gøre.

Det er første gang, der har været en espisode som denne på havnen. Allan Rundberg, havnekaptajn ved Kaløvig Lystbådehavn

Branden opstod i en båd

Bjørn Christensen, der er indsatsleder ved Østjyllands Brandvæsen, fortalte tirsdag til TV2 ØSTJYLLAND, at branden formentligt er opstået i en af bådene.

De ligger side om side på en opbevaringsplads på land med cirka en meter mellem hinanden.

00:31 VIDEO: Mads Flintholm var én af de uheldige, der mistede sin båd til branden tidligt tirsdag morgen. Video: TV2 ØSTJYLLAND og Øxenholt foto Luk video

Det lykkedes at redde nogle af bådene, men ifølge indsatslederen kunne det være gået meget værre, hvis ikke branden var blevet opdaget, da den gjorde.

Hundelufter slog alarm

Det var en mand, der var ude at gå en morgentur med sin hund, som opdagede branden og slog alarm. Derefter ringede han til havnekaptajn Allan Rundberg, som skyndte sig derned.

Klokken 05.26 blev Østjyllands Brandvæsen alarmeret.

Hvis ikke hundelufteren havde opdaget branden tidligt tirsdag morgen, kunne flere både have været brændt ud. Foto: TV2 Østjylland

I mellemtiden lykkedes det havnekaptajnen at få flyttet et par både væk fra flammerne sammen med et par andre.

Aldrig set før

Ligesom Østjyllands Politi mener Allan Rundberg også, at branden er yderst usædvanlig.

Læs også Mads' båd ramt af brand på lystbådehavn: - Det er sørgeligt

- Det er første gang, der har været en espisode som denne på havnen, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Ti både udbrændte under tirsdagen brand, men der var ikke nogle personer, der kom til skade.