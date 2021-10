Travl tyv: Snuppet for 16 indbrud på en time

Med en bushammer knuste en person sidste onsdag ruder og brød ind i 16 biler parkeret ved Skanderborg Station. Der er tale om en effektiv tyv, for de 16 indbrud skete alle mellem klokken 19.30 og 20.30.

Tyven var dog ikke så effektiv, at han kunne skjule sig selv, for to dage senere kunne Sydøstjyllands Politi fremstille en 20-årig mand i grundlovsforhør, som politiet mistænker for at have begået de 16 indbrud. Det skriver politikredsen i en pressemeddelelse.