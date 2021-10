Politiet holder ekstra øje med fartsyndere i denne uge

I mere end to ud af tre af ulykkerne var farten en af årsagerne til at ulykken opstod, og i mere end hver fjerde var farten årsagen til, at nogen mistede livet i ulykken.

På mange af landets landeveje er hastighedsgrænsen 80 kilometer i timen. Hvis to biler kolliderer med den hastighed, er der 30 procent chance for, at nogen mister livet i sammenstødet.

Kører de to biler derimod 90 kilometer i timen, fordobles risikoen til 60 procent, viser tal fra Rådet for Sikker Trafik ifølge Rigspolitiet.