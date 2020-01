Skak-DM trækker flere piger til

Video: DM i skak for piger har i år trukket flere til end tidligere. Iben på 9 og Liv på 12 år synes begge, det er sjovt at spille.

Der er ikke bare få, men virkelig få kvinder og piger, der spiller skak i danmark. Ud af unionens godt 4000 medlemmer udgør de kun 150. Derfor var det også lidt af et særsyn at se en hel sal samlet i Skanderborg lørdag til DM i pigeskak.

12-årige Liv Hald Andersen Frølund fra Søften er afsted til turneringen sammen med sin lillesøster Iben.

- Det er hyggeligt at komme ud til turneringer og det er bare sjovt at spille, synes jeg, fortæller hun.

For selvom arrangementet primært handler om de sort/hvid ternede skakbrikker, så er det sociale faktisk lige så vigtigt.

- Til pige-DM er det kun piger, der er med, så der er også en masse socialt, forklarer Liv Hald Andersen Frølund.

Lillesøster Iben Hald Andersen Frølund stemmer i.

- Måske kan man også få nogle nye venner her, smiler hun håbefuldt.

Skak DM

For Dansk Skak Union er årets fremmøde en succes. I alt er 35 piger mødt op til DM i pige-skak og det er faktisk 33 procent flere end sidste år.

- Jeg er rigtig glad, for så går det jo den rigtige vej. Vi havde håbet, at der skulle komme 30. Det var vores mål, siger Arild Rimestad, der er kvinde- og ungdomsansvarlig ved Dansk Skak Union.

- Vi har taget pige-DM ud af det oprindelige ungdoms-DM. Ideen har også været at få flere piger til at spille. Vi skaber en kultur for det og noget social samvær, forklarer han.

Derfor er håbet også, at endnu flere piger fremover vil være med. Noget 9-årige Iben Hald Andersen Frølund ser frem til.

- Det ville godt, hvis der kom flere, for der er ikke ret mange piger, der er med, siger hun.