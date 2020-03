Sclerosehospitaler stiller faciliteter til rådighed i COVID-19 kampen

Spredningen af COVID-19-virus kan komme til at belaste sundhedsvæsnet i en sådan grad, at der skal tænkes i alternative løsninger.

Derfor går sclerosehospitalerne, patienter og Scleroseforeningen nu sammen om et generøst tilbud.

De tilbyder at omdanne landets to sclerosehospitaler til corona-hospitaler - såfremt det bliver nødvendigt.

- Vi har et fuldt udstyret hospital med plads til 36 patienter her. Så man kan sige, at der er god mulighed for at have patienter indlagt her, hvis det skulle blive nødvendigt i disse coronatider, siger Sclerosehospitalernes udviklingsleder, Anders Guldhammer Skjerbæk, til TV2 ØSTJYLLAND.

Det normale sættes til side

Der er nærmere bestemt tale om de to sclerosehospitaler i Ry ved Skanderborg og Haslev på Sjælland.

Hospitalernes direktør, Brita Løvendahl, stiller sig også gerne til rådighed for regionerne.

- Vi har blandt andet tilbudt os som hospital, hvis pladser de kan råde over, hvis de får brug for det, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Vi er jo alligevel i en situation, hvor alt sædvanligt sættes til side, og hvor der appeleres til samfundssind, og at vi står sammen.

Hospitalerne stiller blandt andet sengepladser og personale til rådighed, hvis de almindelige hospitaler bliver overbelastede.

Camille Wilson så frem til sin behandling på sclerosehospitalet, men selvom den nok bliver udskudt nu, så bakker hun alligevel op.

Patienter bakker op

Hvis Region Midtjylland beslutter at tage tilbuddet i brug, betyder det, at sclerosepatinerne får udskudt deres behandling med flere uger.

Camilla Wilson har en planlagt behandling den 14. april og er derfor en af dem, der kan blive ramt.

Alligevel bakker hun op om initiativet.

- Jeg har glædet mig til at komme afsted, siden jeg var afsted for 3,5 år siden. Jeg har en masse ting, som jeg skal arbejde med, og som er nødvendige. Men vi må hjælpe hinanden i Danmark lige nu, og vi har her to hospitaler, hvor man er rigtig dygtige, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Og den holdning er der ifølge hospitalsdirektøren rigtig mange schlerose-patinter, der deler.

- Alle forstår alvoren ved situationen, og man vil gerne stå sammen om at finde de løsninger, som der er brug for. Det har faktisk været rørende at se, siger Brita Løvendahl.