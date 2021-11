Østjysk kommune i fare for nye restriktioner

Og nu har Epidemikommissionen altså vurderet, at det er nødvendigt at sænke grænser for, hvornår der kan indføres tiltag.

Sænkningen sker, efter at et bredt flertal i Folketinget har bakket op om, at covid-19 igen skal betegnes som en samfundskritisk sygdom.



Det betyder blandt andet, at regeringen kan indføre restriktioner med hjemmel i epidemiloven.

Det betyder blandt andet, at man fra fredag igen skal vise coronapas, hvis man vil på bar, restaurant eller museum. Coronapasset er tilgængeligt, hvis man er vaccineret, nyligt smittet eller testet negativ.