Nyt eksperimentarium på vej: Træd ind i en hjemmelavet sky

Sådan her kan "Almas Intelligente Have" komme til at se ud. Foto: Illustration: Gustin Landskab

Som den første skole i landet skal Mølleskolen i Ry nu have deres eget naturvidenskabelige eksperimentarium. Projektet er netop blevet støttet med 3,2 millioner kroner af Novo Nordisk Fonden.

- Det er helt fantastisk. Vi ser det som en blåstempling af projektet. Vi vil gerne have endnu flere med, for vi mangler stadig omkring 3 millioner for at hele projektet kan blive realiseret, siger skoleleder på Mølleskolen, Kristian Toft, til TV2 ØSTJYLLAND.

Jeg tror, at det her vil få flere til at vælge naturvidenskaben, og at det også kan motivere vores elever til at være glade for at komme i skole. Kristian Toft, skoleleder, Mølleskolen

Selvom der fortsat mangler noget finansiering, betyder den store donation, at byggeriet nu kan gå i gang til foråret.

Eksperimentariet får navnet ”Almas Intelligente Have,” og her skal elever fra hele Skanderborg Kommune blandt andet have mulighed for at eksperimentere med vind, vand, solceller, lys, plantestrøm, 3D-print og laserskæring.

Som en del af eksperimentariet skal der være en intelligent dome bygget af blandt andet genbrugsgummi. Her bliver naturlig luftcirkulation, og domen skal danne rammen for leg, læring og eksperimenter i haven. Foto: Illustration: Gustin Landskab

Lav din egen sky

Der bliver blandt andet et læringsrum, hvor man kan lave sin egen cumulus-sky, se hvordan den udvikler sig, og til sidst træde ind i selve skyen.

- Man har længe råbt på, at flere skal være interesserede i naturvidenskaben. Jeg tror, at det her vil få flere til at vælge naturvidenskaben, og at det også kan motivere vores elever til at være glade for at komme i skole, siger Kristian Toft.

Et par skridt op af en trappe, og så står man i en hjemmelavet sky. Foto: Illustration: Gustin Landskab

Eksperimentariet bliver placeret i skolegården på Mølleskolen, men det er ikke kun eleverne, der får glæde af det.

- Vi tænker, at det skal være et 24/7-eksperimentarium, hvor familier også kan komme og besøge det i weekenden. Det er et bredt projekt, som skal være for alle, men i skoletiden er det selvfølgelig et læringsrum til vores elever.

Læs også Skoleelever lærer om den kritiske zone i en mørk tid

I det nye eksperimentarium skal man også kunne oplade sin mobiltelefon ved hjælp af planter. Foto: Illustration: Gustin Landskab

Penge til efteruddannelse

Nogle af pengene fra Novo Nordisk Fonden er øremærket til efteruddannelse af naturfagslærere i kommunen og til at transportere elever fra andre skoler til Mølleskolen i bus.

- Det er dejligt, at projektet er rettet mod hele kommunen, så flere får glæde af faciliteterne. Almas Intelligente Have gør det muligt at lave en endnu mere varieret og motiverende skoledag, og det kan skærpe elevernes appetit på hele det naturvidenskabelige område, siger formand for Undervisnings- og Børneudvalget, Trine Frengler (S), i en pressemeddelelse.

Sådan her skal eksperimentariet i skolegården efter planen tage sig ud. Foto: Illustration: Gustin Landskab

Første spadestik bliver taget i løbet af foråret.

Læs også 200.000 nye træer skal plantes for at sikre grundvand