200.000 nye træer skal plantes for at sikre grundvand

Horsens bliver snart en del træer rigere. Helt præcist skal der i 2021 plantes 200.000 træer i Rugballegård Skov. Det skal blandt andet være med til at beskytte grundvandet i Horsens.

- Jeg synes, det er helt fantastisk. Der bliver rejst meget skov i Horsens i de her år, og det tyder på, at der er velvilje fra både kommunen og Naturstyrelsen til at sikre vores grundvand. Så jeg er meget begejstret, siger formand for Horsens Vand, Andreas Boesen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Rugballegård Skov skal udvides fra 100 til 170 hektar, og det kommer til at ske ved at plante træer af cirka 30 forskellige arter. De første 100 hektar blev plantet i 2013, og de højeste træer er allerede mere end to meter høje.

Vi kan ikke forhindre, hvad der er sket i fortiden, men det her er en gennemgribende måde til at sikre jorden, så vores børn og børnebørn ikke får pesticider i deres drikkevand. Anders Boesen, formand, Horsens Vand

Omkring 50 procent af vandforsyningen til Horsens stammer fra netop området omkring Rugballegård Skov. Og når et større område nu omdannes fra landbrugsjord til skov, vil det ifølge formanden have en positiv indvirkning på grundvandet.

- Vi skal sikre, at der ikke kommer pesticider gennem jorden ned til drikkevander. Vi kan ikke forhindre, hvad der er sket i fortiden, men det her er en gennemgribende måde til at sikre jorden, så vores børn og børnebørn ikke får pesticider i deres drikkevand, siger Anders Boesen.

Grøn forbindelse

Udover at sikre grundvandet er det også planen, at der skal skabes en vigtig grøn forbindelse over bygrænsen. Det kan komme de naturglade horsensianere til gode.

Der vil komme et helt andet insekt- og fugleliv, og der sker også meget med fauna og flora. Arter, der er trængte i dag, vil få mulighed for at blomstre. Søren Hald, skovrider, Naturstyrelsen

- Det er helt oplagt at bruge det til en skovtur, gåture med hunden eller en løbetur. Men det kunne også være andre ting som ridespor eller mountainbike-spor, hvis der er interesse for det. Det kræver, at nogle af de lokale klubber bakker op og byder ind med idéer, siger skovrider hos Naturstyrelsen Søren Hald til TV2 ØSTJYLLAND.

Udvidelsen blev vedtaget på et byrådsmøde i Horsens Kommune mandag aften. Ifølge skovrideren er planen at størstedelen af træerne skal være løvtræer. De nye træer skulle give bedre muligheder for både plante- og dyreliv.

- Arealet er i dag dyrket landbrugsjord, så der kommer til at ske en masse med biodiversiteten. Der vil komme et helt andet insekt- og fugleliv, og der sker også meget med fauna og flora. Arter, der er trængte i dag, vil få mulighed for at blomstre, siger Søren Hald.

Borgere kan komme med inputs

Det er endnu ikke fastlagt, hvordan skoven præcist skal udformes med faciliteter og stisystemer, men i løbet af 2020 skal der afholdes flere møder mellem Horsens Kommune og Naturstyrelsen.

Her kan borgere, foreninger og andre interessenter komme med ønsker og forslag til, hvordan den nye del af skoven skal se ud, og hvad den skal bruges til.

Det er den bedst tænkelige kombination. Peter Sørensen, Socialdemokratiet, Borgmester, Horsens Kommune

- Det er en rigtig god nyhed. Det skaber en større sammenhæng mellem byen og naturen, og det er helt fantastisk. Det er sjældent, at det lykkes i sådan en stor by at få lov at lave ny skov så tæt på bymæssig bebyggelse, så vi glæder os, siger Søren Hald.

Også borgmester Peter Sørensen glæder sig over, at planerne nu bliver ført ud i livet.

- Vi kombinerer sikring af drikkevand med udvikling af et stort og bynært rekreativt grønt område. Det er den bedst tænkelige kombination, siger Peter Sørensen (S) i en pressemeddelelse.

