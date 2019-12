Virksomhed går ind i klimakampen: Vil sikre drikkevandet med ny skov

I Hasselager kan beboerne se frem til et nyt skovareal.

Fra april vil Aarhus Kommune i samarbejde med en lokal møbelvirksomhed nemlig begynde at plante 30.000 træer nær et boligområde. Alt sammen for at sikre grundvandsressourcerne i området.

- Grundvandet ligger jo under jorden, og for at man kan være sikker på, at der ikke kommer nogle trælse ting i det, som eksempelvis Roundup, så kan det være rigtig smart, at der ikke kommer en stor virksomhed og ligger her, siger Steffen Max Høgh, der er Sustainability Director hos møbelvirksomheden Holmris B8, til TV2 ØSTJYLLAND.

Steffen Max Høgh arbejder i møbelvirksomheden Holmris B8, som har valgt at plante en ny skov i et område for at bidrage til at sikre grundvandet.

- Hvis man planter træer, er man sikker på, at der ikke kommer til at være noget produktion og dermed udledning, som kan suge ned i grundvandet, siger Steffen Max Høgh.

Kunderne i møbelvirksomheden Holmris B8 er med til at finansiere skoven, fordi virksomheden ønsker, at deres kunder kan købe deres produkter med god samvittighed.

Flere af slagsen i fremtiden

Netop derfor har de skrevet under på aftalen om en ny skov i Haselager sammen med Aarhus Kommune og Growing Trees Network Global.

- Den her model med at virksomheder kan plante træer på kommunal jord, bliver gjort endnu mere tydelig. Man har kunne gøre det i flere år, men med de her tiltag med klimaforandringerne er jeg sikker på, at det er noget, der vil tale ind i flere og flere firmaers hjerte, at de gerne vil gøre det med deres kunder, så det tror jeg, vi vil se mere af i fremtiden, siger Lars Heiselberg Vang Jensen, der er formand for Growing Trees Network Global, til TV2 ØSTJYLLAND.

I første omgang vil de 30.000 træer komme til at strække sig over et skovareal på 15 hektar. Det svarer til 21 fodboldbaner.

- Det har stor betydning, at der kommer træer ovenpå grundvandsområder, fordi det medfører netop, at der ikke bliver sprøjtet, og at jorden ikke bliver dyrket, og det er ren og naturlig regnvand, der siver ned, så grundvandet ikke forurenes, siger Bünnyamin Simsek, der er Rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune, til TV2 ØSTJYLLAND.