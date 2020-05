Festival aflyst: Nu er der alligevel godt nyt til gæsterne

- Det bliver en fantastisk fest, hvor der skal synges og danses på livet løs.

Det fortæller Lasse Mortensen, som er formand for Sølund Musik-Festival i Skanderborg.

På grunde af corona-epidemien er festivalen aflyst i år.

Men nu har Landsbyen Sølund arrangeret en koncert og festdag for de udviklingshæmmede, som bor i Landsbyen Sølund – med støtte fra Sølund Musik-Festival.

- Beboerne trænger til lidt lys i deres liv, fortæller Lasse Mortensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Torsdag den 28. maj vil fem orkestre spille på samme tid – fem forskellige steder i landsbyen. Derefter vil de rykke rundt og skifte imellem bostederne.

- Musikerne skal sparke lidt liv og kærlighed ind i deres hverdag. Det bliver skide fedt for dem, siger Lasse Mortensen.

Har sværere ved at tackle corona

Årets højdepunkt for mange udviklingshæmmede er Sølund Festivalen, hvor ca. 20.000 samles til til koncerter, fest og kærlighed i Landsbyen Sølund.

Corona-epidemien har sat en stopper for det i år, og det er ekstra svært, når man er udviklingshæmmet, fortæller Lasse Mortensen.

- De har ikke evnen til at finde på alternativer til kedsomheden, man pludselig er ramt af. Derfor bliver deres hverdag ekstra hård, siger han.

Det skal en formiddag fuld af musik, pølser på grillen og kolde drikke gøre en lille smule op for. De omkring 250 beboere får en fest, som ikke helt kan måle sig med festivalen – men det giver liv i landsbyen.

- Koncerterne kommer til at give et stort smil på deres læber, som vi alle trænger til her i den her tid, fortæller Lasse Mortensen.

Festdagen bliver torsdag den 28. maj klokken 11.30, hvor der vil blive taget højde for afstand og regler omkring forsamlings overholdes. I løbet af dagen vil et filmhold fra Medieværkstedet i Aarhus lave optagelser til en video, som pårørende kan få.