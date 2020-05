Tilbud har hjulpet Andrea til mere selvværd: Nu vil kommunen lukke det

Et kommunalt tilbud for folkeskolebørn, som blandt andet kan have svært ved at koncentrere sig, som kan være udadreagerende, og der ofte ender i konflikt, står til at lukke.

Jeg har haft det bedre, og jeg har fået en masse gode venner. Så det har været dejligt. Andrea Daa Johannsen, skoleelev hos familieskolen

Familieskolen er et forløb, som er et flerfamiliekoncept, hvor børn og forældre går sammen i skole i en gruppe et par dage om ugen. Den konstelation har virket, og det er det eneste tilbud af sin slags i Aarhus Kommune.

- De erfaringer, vi har med vores medlemmer er, at det tætte forhold, man får med forældrene, det gør en forskel blandt andet for elevernes trivsel i skolen – både på det faglige, men også for hele barnet, siger næstformand ved Aarhus lærerforening, Dorthe Ryom Fisker, til TV2 ØSTJYLLAND.

- Vi ville være kede af, hvis der ikke var et tilbud, der kunne gøre det.

Én af de elever er Andrea Daa Johannsen. Hun er i gang med et forløb på familieskolen, og det har gjort rigtig meget for hende at gå der.

- Det har betydet, at jeg har fået mere selvværd. Jeg har fundet mere ro i mig selv. Jeg har haft det bedre, og jeg har fået en masse gode venner. Så det har været dejligt, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Alle er overraskede

Familieskolen i Aarhus er et tilbud med tre afdelinger i Aarhus. Efter sommerferien kan det være slut med det kommunale tilbud, og det overrasker.

- Alle er overraskede over, at man kan finde på at lukke et tilbud, der rent faktisk virker, siger formand for Forældrestemmen, Janus Boye, til TV2 ØSTJYLLAND.

Aarhus Kommune overvejer at droppe tilbuddet på baggrund af evalueringer, som pejer på, at der har været for meget fravær blandt eleverne.

Konsekvensen af at lukke familieskolen er, at børnene ikke trives, og det er det vigtigste. Dorthe Ryom Fisker, næstformand ved Aarhus lærerforening

Men det er ikke grund nok til at fjerne sådan et tilbud, mener lærerforeningen i Aarhus. For de udsatte elever kræver en anderledes opmærksomhed, end de andre elever.

- Konsekvensen af at lukke familieskolen er, at børnene ikke trives, og det er det vigtigste. Trives de ikke, kan de ikke lære noget, og trives de ikke, så har forældrene selvfølgelig også en udfordring med deres barn. Det handler dybest set om barnets trivsel, siger næstformanden ved Aarhus lærerforening.

Flere kritiserer evalueringer

Selve evalueringerne, som Aarhus Kommune bygger planerne om at lukke familieskolerne på, møder også kritik.

Det er synd, at evalueringsrapporten er lavet af folk, der ikke har med det her at gøre. Mette Brandt, medarbejder i familieskolen

Mette Brandt, som er medarbejder i familieskolen ved afdelingen Vorrevang gennem 14 år, mener ikke, at de tegner et korrekt billede af, hvor effektive familieskolerne er.

- De gode historier forsvinder i evalueringsrapporten, som jo er den politikerne forholder sig til. Det er synd, at evalueringsrapporten er lavet af folk, der ikke har med det her at gøre. De har hverken været ude at besøge os eller snakket med os medarbejdere eller familierne, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Hun benægter ikke, at evalueringer angående fravær er korrekte, men hun mener, at de er unuancerede.

Det er utilstrækkeligt og respektløst i forhold til tilbuddet. Der er en grund til, at det har eksisteret i så mange år. Mette Brandt, medarbejder i familieskolen

Man har ikke taget højde for, hvem deres målgruppe er, og hvem de går med til at forsøge at hjælpe, selvom de godt ved, at det kan være svært at få til at lykkes, fortæller hun.

- Det trækker resultaterne fra evalueringen ned, og vi er overhovedet ikke blevet taget med i det. Det er utilstrækkeligt og respektløst i forhold til tilbuddet. Der er en grund til, at det har eksisteret i så mange år, siger Mette Brandt.

- Det er en katastrofe, hvis de lukker det. Der kan sagtens være grund til at gentænke det, men jeg ved ikke, hvordan de vil kunne skabe et tilbud, der kan gøre det, som familieskolen kan.

Også byrådsmedlem samt Børn- og Ungeudvalgsmedlem Dorthe Borgkvist (løsgænger) har kritiseret evalueringerne i et åbent brev til rådmændene.

Kommune tror på endnu bedre tilbud

Rådmanden for Sociale Forhold og Beskæftigelse i Aarhus Kommune, Kristian Würtz (S), mener dog, at resultaterne fra evalueringen taler ind i, at der skal en ny løsning på bordet.

- Vi vil lukke familieskolerne, fordi vi tror på, at vi kan komme til at hjælpe endnu flere børn og familier bedre ved at prioritere ressourcerne anderledes, siger rådmanden til TV2 ØSTJYLLAND.

Kommunen vil gøre det ved at lave en fælles indsats mellem folkeskolerne i Børn og Unge og de sociale indsatser i Sociale Forhold og Beskæftigelse ved et fælles tværgående arbejde.

- Der er ingen tvivl om, at der er børn og familier, der har haft gavn af familieskolerne. Men når vi ser samlet på, hvordan det er gået for de børn, der har været omfattet af familieskoleforløbene, så er det vores bekymring, at det ikke har virket godt nok for tilstrækkeligt mange børn.

- Vi tror, at vi kan få mere gavn af de samme penge, ved en nytænkning af vores fraværsindsats.

Hvis det bliver en realitet, at familieskolerne lukker til fordel for et nyt tilbud, så har Andrea Daa Johannsens mor en bøn til Aarhus Kommune.

- Det vigtigste at tage med i et eventuelt alternativ er, at man ser det enkelte barn, at man finder de små positive ting, der er i enhver negativ spiral, som man kan komme ud i. Det formår familieskolen at gøre, siger Camilla Daa Rønning.

- De hjælper, understøtter og anerkender hele tiden og har fokus på det positive, så man kan komme ud af den stempling, man måske har fået i folkeskolen.

Hver tiende har fravær svarende til et år

Kristian Würtz kan sagtens forstå forældrenes bekymringer, men han understreger, at de ikke kommer til at fjerne penge for indsatserne overfor de børn, der ikke trives godt i skolerne.

- Vi kan se i dag, at der er rigtig mange aarhusianske skolebørn, der har for meget fravær. Hver tiende skolebarn, der forlod folkeskolen sidste år efter 9. klasse, havde over et års samlet fravær, siger han.

Kristian Würtz er enig i, at det afgørende er at fokusere på barnets trivsel.

- Vi tror på, at ved at samle kræfterne mellem folkeskolernes skolepsykologindsatser og de sociale indsater, så kan vi sætte tidligere ind.

Aarhus Kommune foreslår en model på fraværsområdet, som de allerede har god erfaring med.

- Jeg føler mig ret sikker på, at vi kan lave en forstærket indsats med den model, vi foreslår på fraværsområdet. Den har i en årrække haft rigtig god effekt i forhold til unge, der er på vej ind i ungdomskriminalitet, siger Kristian Würtz.

- Det virker, når alle, der kan agere, sætter sig ned rundt om bordet sammen, når tegnene begynder at vise sig.