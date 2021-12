Efter to år holdt politiker sit lønløfte - men vil ikke bevise påstande

Det tog næsten to år for Mira Issa Bloch at leve op til sit løfte. Men nu er det sket.

Det er det foreløbige punktum for et løfte om at donere en månedsløn til socialt udsatte, som Alternativet-byrådslemmet i Skanderborg i 2019 lovede, hun ville gøre.

Mira Issa Bloch har doneret beløbet - 15.000 kroner - til projektet Home-Start, der tilbyder nye børnefamilier støtte og hjælp.

- Det har været vigtigt for mig, at det var noget, der ikke allerede var i Skanderborg, at det var forebyggende, og at det tilgodeså mange udsatte.

- Home-Start får frivillige til at tage ud til familier, som har små netværk. Det kan både være psykisk syge og familier med misbrug, stress, depression og alt muligt andet. Så støtter man dem med udgangspunkt i det, den enkelte familie har brug for, fortæller Mira Issa Bloch til TV2 ØSTJYLLAND.

TV2 ØSTJYLLAND har været i kontakt med Home-Start, der bekræfter donationen og fortæller, at pengene muliggør, at der oprettes en lokalafdeling i Skanderborg Kommune.