Anni vandt stort beløb: Shoppede amok i 18 butikker

Og selvom den slags shoppingtur for mange er en drøm, der går i opfyldelse, havde hun lidt svært ved at kapere informationen.

- Nu er jeg selvstændig, så jeg har også godt kunne mærke de sidste to år, hvor der har været corona. Det har ikke været de sidste to år, man har kørt dankortet igennem på de helt vilde ting, siger hun og fortsætter:

- Så jeg snakkede med min mand om, at det er en vild og vanvittig mulighed. Og han sagde, at jeg bare skulle tænke på det som krymmel på lagkagen. At jeg skulle gå ud og nyde det og hygge mig.

Mad og shopping i lange baner

Dagen startede for Anni Schmidt Pedersen med at blive afhentet på sin adresse af et medlem af Skanderborg Cityforening. Herefter blev hun kørt ned til morgenmad på Ugebladet Skanderborg.