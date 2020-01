Stor sparerunde lurer forude: - Det ser ikke kønt ud

Det vækker undren i Silkeborg, at der nu skal spares mange millioner kroner - også på velfærd. Blækket på budgetaftalen for i år er nemlig knap tør, før borgmester Steen Vindum (V) har meddelt, at der er kan være udsigt til budgetoverskridelser på i omegnen af 80 millioner kroner.

Endnu ved ingen, hvor besparelserne rammer - og det skaber utryghed - især blandt dem, der har prøvet det før.

Det har Jytte Bente Træholt, der de seneste tre år har boet på Virklund Plejecenter. Hun har tidligere været glad for, og en flittig bruger, af den såkaldte klippekortsordning.

Jytte Bente Træholt er nemlig passioneret håndbold-fan og følger det lokale ligahold tæt. Eller det gjorde hun i hvert fald.

- Det er ikke sjovt, når de tager håndbolden fra mig, siger Jytte Bente Træholt.

På væggen hos Jytte bente Træholt hænger en masse billeder af hendes oplevelser til håndboldkampene. Foto: Jytte bente træholt

Sidste år afskaffede Silkeborg Kommune den såkaldte klippekortsordning, som gav ældre mulighed for lidt ekstra omsorg i form af ture ud af huset eller et ekstra bad. Og for Jytte Bente Træholt betyder det altså slut med håndbold.

- Det kan jeg jo ikke bruge til noget. Jeg kan ikke selv komme ind til byen, siger Jytte Bente Træholt.

Ældresagen frygter konsekvenserne

Ud over klippekortsordningen betød store millionbesparelser sidste år også færre bade og mindre rengøring hos de svageste ældre. Så at der igen mangler penge, vækker stor undren.

- Det er presset i forvejen, og hvis det her fortsætter... Jeg kan ikke se scenariet, men det ser ikke kønt ud, siger Bente Nielsen, der er formand for Ældresagen i Silkeborg.

Lige nu er embedsværket i Silkeborg Kommune i fuld gang med at udarbejde et sparekatalog med forslag til, hvor de omkring 80 millioner kroner kan findes. Det er for eksempel inden for blandt andet ældre-, social og sundhedsområdet, at udgifterne er større end forventet.

På Virklund Plejecenter frygter de, at besparelser igen kan komme til at ramme ældreområdet.

- Det vil betyde, at vi ikke kan komme ud. Den der livsnødvendighed at komme ud og få frisk luft, den er droslet ned, siger Mette Borrisholt Andersen, tillidsrepræsentant på Virklund Plejecenter.

Hvor skal pengene findes?

TV2 ØSTJYLLAND har fredag forgæves forsøgt at få en kommentar fra borgmester Steen Vindum (V), men uden held.

Helle Gade (S), formand for Socialudvalget i Silkeborg Kommune forstår godt, hvis situationen skaber bekymring.

- Vi havde en forvisning om, at det måske ikke kunne holde ind i 2020, og det er tilkendegivet, både da vi havde budgetforhandlinger og de respektive fagudvalg indsendte deres budgetter for 2020. På socialområdet indsendte vi et budget, hvor vi også beskrev, at vi forventede et strukturelt merforbrug på omkring 17 millioner kroner, siger Helle Gade.

Hun fortæller, at det endnu er for tidligt at sige noget om, hvordan pengene skal findes.

- På udvalgsmødet tirsdag sad vi og drøftede den her risikoanalyse, som vi er blevet præsenteret for, så jeg kan ikke udtale mig om, hvad det er, vi konkret vil gøre, for så langt er vi slet ikke kommet.

- Jeg sagtens forstå den bekymring, der kommer blandt borgerne i kommunen. Det har jeg fuld forståelse for. Det bekymrer også mig selv og den politiske proces, vi skal til at igennem, fordi jeg har også mine bange anelser for hvordan, vi får løst denne her problemstilling. Men vi skal nok finde nogle løsninger sammen i byrådet, siger Helle Gade.