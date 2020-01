Silkeborg sælger 'plaffeminister' til naboen

Hans store målnæse har givet ham tilnavnet 'Plaffeministeren'. Men nu er det altså ikke længere en østjysk klub, Ronnie Schwartz skal score mål for. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Når Silkeborg IF møder Aab om et par uger, bliver det uden klubbens topscorer på banen.

Ronnie Schwartz - også kendt som plaffeministeren - er nemlig blevet solgt til naboerne hos FC Midtjylland, og skifter med omgående virkning.

Angriberens kontrakt med SIF udløb om et halvt år, men klubben lader ham altså nu gå før tid. Det er den rigtige beslutning, udtaler cheftræneren i en pressemeddelse udsendt af klubben.

Farvel til @ronnieschw1600 der rykker til @fcmidtjylland. Farvel til 40 mål i 50 kampe. https://t.co/x4INJfEZa6 — Silkeborg IF (@SilkeborgIF) January 31, 2020

Ronnie Schwartz har skrevet kontrakt med FC Midtjylland frem til sommeren 2022.

Som et led i aftalen mellem de to klubber bliver den unge angriber Júnior Brumado udlejet til Silkeborg IF det næste halve år.