Klaus er gulerodsavler: - Jeg har aldrig oplevet noget lignende

Vinteren 2020 har været særdeles varm og med en masse nedbør.

Gulerodsavler Klaus Vestergaard fra Danroots, der har dyrket gulerødder på markerne ved Tange Sø det meste af sit liv, har aldrig oplevet noget lignende. Og nu frygter han for fremtidens gulerodshøst.

Det milde vintervejr har allerede sat gang i gulerodsspirerne på markerne hos Danroots.

Normalt spirer de ikke her i februar. Men det er bare en af de ting, der har ændret sig i gulerodsproduktionen på grund af de ændrede vejrforhold.

- Jeg plejer at kunne sige til mine folk, når de er trætte af, at det regner og sner, at vi har prøvet noget, der er meget værre før. Men den må jeg altså æde nu: Jeg har aldrig nogensinde prøvet noget som det her før, og jeg har oplevet 40 vintre i det her, siger Klaus Vestergaard, der er ejer og direktør hos Danroots.

Hos Danroots frygter de at miste afgrøder som konsekvens af vinterens meget milde og våde vejr.

Skaber råd i gulerødderne

Hos Danroots har især de store mængder nedbør denne vinter konsekvenser for gulerødderne.

- Når det er så vådt, og det er så fugtigt, så kan der godt komme lidt råd i gulerødderne, og vi kan se, at det begynder at udvikle sig nu, siger Klaus Vestergaard.

Og det er ikke kun gulerødderne, der mærker konsekvenserne.

- Når vi oplever de her ekstremer, hvor det er meget vådt, meget varmt, og det har altså også været meget koldt for nogle få år tilbage, så betyder det, at vi mister afgrøder, og det koster utrolig mange penge for os, når tingene begynder at gå lidt skævt, siger Klaus Vestergaard.

Giver dog en længere sæson

Men selvom det ikke ser så godt ud, så er der enkelte fordele ved det varme vintervejr

- Når vejret bliver mildere, så kan vi strække vores sæsoner. De gulerødder, vi har sået sidst i januar, er sandsynligvis klar den 20. juni, og det er en uge tidligere, end der plejer at være friske danske gulerødder i butikkerne, siger gulerodsavleren.

Og selvom fremtiden for gulerødderne er svær at spå, tror Klaus Vestergaard, at forbrugerne kommer til at opleve en prisstigning.

- Jeg tror, at det, der kommer til at ske, er at forbrugerne kommer til at give 25 eller 50 øre mere for et kilo gulerødder, end de har været vant til.