'Jeg troede, jeg skulle dø': Fodboldspiller indstiller karrieren efter to hjerteanfald

Den 28-årige back, der har spillet i både AGF, AC Horsens og Silkeborg IF, har indstillet sin karriere, efter at han to gange har været ramt af hjerteanfald.

Det fortæller Frederik Møller til Spillerforeningens podcast "Spiller til Spiller".

Det var i sommeren 2020, at han to gange inden for kort tid blev ramt af hjerteanfald.

I det første tilfælde konkluderede læger, at der var tale om hjertehindebetændelse, men to uger senere var den gal igen.

'Jeg troede, jeg skulle dø'

Det viste sig, at en operation var nødvendig.

- Jeg troede, jeg skulle dø. Det var en kæmpe frygt og et kapitel i en bog, som jeg aldrig nogensinde har brugt ét sekund på at tænke på, siger Frederik Møller i podcasten.

Operationen var dog vellykket, men Frederik Møller var nødt til at indstille karrieren.

Det opfattede han dog ikke som "nogen katastrofe", da det at være i live overskyggede alt for ham.