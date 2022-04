Hærværk mod nationalt klenodie: Museumsdirektør er dybt rystet

Har anholdt 44-årig kvinde

Det er på nuværende tidspunkt umuligt at sige om skaderne kan udbedres.

Midt- og Vestjyllands Politi oplyser, at det er en 44-årig kvinde, som er anholdt i forbindelse med hærværket begået mod maleriet.

- Hun blev tilbageholdt af medarbejdere på museet og anholdt af os, da betjente ankom til stedet, lyder det fra Midt- og Vestjyllands Politis kommunikationsrådgiver til TV2 ØSTJYLLAND.

- Vi kender ikke motivet endnu. Kvinden vil blive løsladt efter endt afhøring, da vores anklagemyndighed har vurderet, at der ikke er grundlag for en varetægtsfængsling, oplyses der videre.

Museumsdirektør er forarget

TV2 ØSTJYLLAND har fredag eftermiddag været i kontakt med museumsdirektør Jacob Thage, der er dybt chokeret over fredagens optrin.

- Det er et voldsomt overgreb. Hærværk mod vores kulturarv er forfærdeligt. Det er ødelæggende og fuldstændig afstumpet, siger han.

Museumsdirektøren har aldrig før oplevet noget lignende, og han forstår ikke, hvordan nogen kan finde på at ødelægge et så vigtigt værk som Asger Jorns ’Den foruroligende Ælling’, der er et af museets fem vigtigste malerier.

- Jeg frygter, at en eller anden tror, at man kan kalde det en kunstnerisk happening. Der er kun ét ord for det her. Det er hærværk, siger han.

Håber at få maleriet tilbage på museum

Det er et maleri, som mange børn og voksne kender, og som flere rejser langvejs for at se og opleve, fortæller Jacob Thage.

Men nu er værket blevet kørt væk, så malerikonservatorer kan arbejde på billedet og forsøge at fjerne tusch og lim.

Håbet er, at det vil komme tilbage på museet, men Jacob Thage fortæller, at de først vil vide mere om omfanget af skaderne i løbet af de kommende dage.