Hvad skete der lige? Provokunstner overværede hærværk på Jorn-maleri

Ibi-Pippi Orup skriver i et facebookopslag fredag eftermiddag, at hun står bag, hvad hun kalder "en dobbelt modifikation" af værket med henvisning til, at Asger Jorns værk i sin tid blev malet oven på et eksisterende maleri.

- Desuden har jeg signeret værket, da det jo nu er et Ibi-Pippi værk og ikke en Asger Jorn. Hvis du er i nærheden, kan du gå ind og beundre mit nye værk. Men du skal nok skynde dig. Jeg kan dårligt forestille mig, at det får lov at hænge der ret længe, skrev kunstneren i opslaget fra klokken 12.47.