Glasskår, cigaretskod og afbrændt legetøj: Børnehaver bliver udsat for hærværk igen og igen

- Det er utrygt, at vi ikke ved, hvad vi møder op til om morgenen. Det er jo fint, at der er nogle, der sidder og hygger sig om aftenen, men så skal man også bare rydde op efter sig selv. Det er ulækkert at rydde opkast og cigaretskodder op, sagde Ulla Kjær Kristensen, pædagog i Krokodillehaven, i 2018.

Bekymret mor: - Hvad finder de næste gang?

Jeanette Fredsøs søn går til daglig i Funder Børnehus. Og hun er også ved at være godt frustreret over de mange ødelæggelser af legepladsen.

- Det er fuldstændig unødigt, at man skal ødelægge ting for at holde en fest. Og man må også godt rydde op efter sig, så børnehavens personale ikke skal bruge tid på det. Der er jo knap ressourcer til vores små poder, og jeg vil hellere have, at tiden bliver brugt på dem i stedet for at rydde op, siger hun.