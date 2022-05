Direktør: - Jeg synes ikke, at man skal støtte en hærværksmand

På Museum Jorn i Silkeborg giver museumsdirektør Jacob Thage søndag ikke meget for gårsdagens nyhed om, at Ibi-Pippi Orup Hedegaard nu forsøger at sælge et maleri i fællesskab med kunstnerne Poul Pava og Kristian von Hornsleth.

Maleriet, som de tre har skabt i fællesskab, som sættes til salg for mindstebud på 150.000 kroner, skal skaffe penge til den erstatningssag, der kan komme, efter Ibi-Pippi tidligere på året begik hærværk på Jorn-værket ’Den Foruroligende Ælling’.

- Min holdning er klar, som jeg også tidligere har givet udtryk for, at jeg synes ikke, at man skal støtte en hærværksmand, siger Jacob Thage søndag til TV2 ØSTJYLLAND.